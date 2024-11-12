上銀布局物流AI機器人 估機器人營收比重後年達1成

上銀董事長卓文恒為睽違五年主持實體法會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕傳動元件大廠上銀（2049）今（12日）舉行說會，董事長卓文恒表示，半導體、自動化產業景氣仍暢旺，晶圓機器人、滾珠螺桿等產品需求蠻不錯，上銀明年營收、獲利也會較今年成長；在機器人部分，正與美國新創業者開發物AI流機器人，明年下半年小批量產，機器人相關營收預計在2026年達到1成。

卓文恒睽違近5年主持實體法說，他分享今年到美國、德國、義大利、日本等大展，參展人潮多有回到疫情前水準。對各市場展望，卓文恒指出，美國隨降息、選舉結束，市場最為樂觀，日本、東南亞表現也不錯，中國因美國關稅保護等相對不明朗，但美中貿易戰已有經驗，面對關稅問題，中國也都有佈局，估計衝擊有限，至於歐洲景氣因汽車產業不佳，最為低迷。

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機器人話題夯，也受到法人關切，卓文恒表示，上銀布局專用型AI機器人為主，如可應用在物流搬運、焊接等。他指出，集團和美國新創業者開發AI物流機器人，上銀提供減速機、大銀提供驅動器等產品，預計明年小批量生產，明年底才會貢獻營收；他說，機器人領域會持續成長，機器人相關營收有望在後年突破1成。

外界也關切，兩岸ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）影響，卓文恒指出，關稅約有6到8%，原是經銷商要負擔，但要維持中國競爭力，因此上銀與經銷商各自吸收；上銀第三季財報也顯示，毛利率為30.7%，較上季31.5%下滑，上銀指出，毛利部分有受到ECFA影響。

不過，卓文恒也提到，中國線軌、螺桿以低價競爭，但多用於中低端應用，上銀仍是相對中高端產品，特別是半導體應用講求定位、精度等，都需經過測試。他透露，就有中國同業以低價的線軌切入電池、新能源製造，卻陸續出現品質問題，最終又轉回使用上銀品牌。

上銀今天公布第三季營收為63.26億元，季增2%，年減4%，毛利率為30.7%，較上季31.5%下滑，但在匯兌收益1.24億元挹注下，稅後淨利6.64億元，季增14%，年增5%，每股盈餘1.88元，優於去年同期1.78元、上季1.65元。

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