三星在美徵才拚台積電 年薪近千萬、開出學經歷條件

三星正積極招募新人才，為其在美國的晶片工廠配備員工。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國三星的晶片代工部門上季度虧損超過10億美元，並關閉了50%的產能，但集團仍然渴望在利潤豐厚的代工製造市場與台積電競爭，將希望放在美國廠房，近期在美國招募更多高級銷售主管，以幫助代工廠贏得新客戶。

三星正積極招募新人才，為其在美國的晶片工廠配備員工。最新的招聘啟事尋找駐矽谷的代工客戶工程高級經理，候選人應擁有博士學位、電機工程或物理學專業，年薪將高達28萬2900美元（約台幣920萬元）。

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招聘清單中提到候選人應具有10年的行業經驗，他們將需要與鑄造廠的客戶密切合作，在生產過程的所有階段為廠商提供幫助，包括入職和產品製造。

三星還在主要製造公司所在地德國發起招募活動，這項招募活動是在全球裁員之際進行，因為三星認為提高代工廠的銷​​售能力對其成長目標至關重要。

三星在美國最新的職缺旨在招募最優秀的人才，幫助公司恢復該部門的成長。然而，據報導，由於持續存在的挑戰，斥資在美國設立的一家新晶片工廠的開業時間從今年年底推遲兩年到2026年。據信，儘管內部有人呼籲縮減業務規模，但三星滿足於簡單地調整步伐，而不是進行任何重大縮減。

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