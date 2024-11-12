川普任命對中鷹派擔任重職 中港股市嚇到慘跌

市場擔憂美中緊張局勢恐將進一步惡化，12日中國和香港股市大跌，人民幣對美元重貶。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管北京當局推出一系列刺激措施欲提振低迷經濟，但中國經濟似乎還未脫離泥沼，現在又傳來壞消息！美國總統當選人川普準備提名2名對中鷹派國會議員，分別出任其新政府的國務卿和國安顧問。《彭博》報導，市場擔憂美中緊張局勢恐將進一步惡化，週二（12日）中國和香港股市大跌，人民幣對美元重貶。

週二恆生中國企業指數收盤大跌3.1%，創1個月以來單日最大跌幅，恆生指數收跌2.8%，並再度跌破20000點大關，滬深300指數收跌1.1%。離岸人民幣兌美元匯率下跌0.3%，至1美元兌7.25元人民幣，為3個多月以來的最低水準。

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外媒報導，川普準備提名佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio ）和佛州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz），分別出任其新政府的國務卿和國安顧問，這加劇了投資人對美中緊張局勢加劇的擔憂。中國上週宣布的財政刺激措施效果平平，10月的信貸擴張也低於預期，投資人信心已開始降溫。

有望被任命為國務卿的魯比歐對中國崛起為經濟強國採取了強硬立場，曾2度遭到北京當局制裁。有望成為國家安全顧問的瓦爾茲向來認為，中國對美國的威脅比其他任何國家都要大。

英國《金融時報》指出，魯比歐是聯邦參議院外交關係委員會內對伊朗和中國的鷹派人物，如果他的人事案明年獲得聯邦參議院的確認，他將成為川普外交政策團隊中最重要的成員之一。

美國智庫「胡佛研究所」（Hoover Institution）訪問學者、前川普政府國家安全委員會（NSC）中國事務主任特賓（Matt Turpin）指出，魯比歐是華府最早的對中鷹派之一，早在許多其他美國官員關注北京之前。

特斌指表示：「選擇瓦爾茲擔任國家安全顧問，加強了這種經驗和對中國的關注。這表明川普將向中國施加非常大的壓力，就像他在首個任期內所做的那樣」。

Lombard Odier高級宏觀策略師Homin Lee表示，川普傾向於透過這樣的人事任命來加強他的談判地位，這不應令人意外，但這凸顯出川普很有可能兌現競選承諾，對中國輸美商品徵收懲罰性關稅。

值得注意的是，中國人民銀行沒週二並未對人民幣提供支持，其官方中間價設定在9月以來的最低水準。

Global X ETFs駐雪梨的投資策略師Billy Leung說：「對港股的擔憂反映的不僅是市場對川普內閣人選的回應。我還認為，對經濟刺激計畫的擔憂，以及市場預期與北京當局所提供的支持程度之間的差距，也會產生揮之不去的影響」。

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