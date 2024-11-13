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台股今日重點

2024/11/13 07:13

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）傳出暫停出貨7奈米及以下先進製程有關AI晶片給中國客戶，對於市場有不同影響程度的評估，台積電表示，將會維持與相關主管機關聯繫，影響可控。（資料照）晶圓代工龍頭廠台積電（2330）傳出暫停出貨7奈米及以下先進製程有關AI晶片給中國客戶，對於市場有不同影響程度的評估，台積電表示，將會維持與相關主管機關聯繫，影響可控。（資料照）

1.台股週二（12日）在台積電（2330）開盤下跌25元，指數重挫252.88點，以2萬3276.76點開出，在台積電領軍電子股下殺，金融與傳產也全面跳水下，指數開低走低，終場在台積電大跌35元，指數大跌547.87點，收2萬2981.77點。

2.晶圓代工龍頭廠台積電（2330）傳出暫停出貨7奈米及以下先進製程有關AI晶片給中國客戶，對於市場有不同影響程度的評估，台積電表示，將會維持與相關主管機關聯繫，影響可控。

3.護國神山的無塵室工程廠商漢唐（2404）董事會通過今年第3季財報，毛利率大幅提升達25.47%，稅後盈餘17.5億元，季增近五成，每股稅後盈餘9.26元，創單季獲利歷史新高紀錄。

4.寶成（9904）董事會通過前3季合併營收為1,954.20億元，稅後淨利為137.94億元，年增3成，每股盈餘為4.68元，則較去年同期增加1.09元。

5.裕隆（2201）公布前3季合併營收650.18億元，較去年同期成長10.1%；稅後淨利33.55億元，年減5.5%，每股盈餘3.2元。

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