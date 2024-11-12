讚中小企業「可愛又有實力」 經部：加薪留才可享抵稅優惠

經濟部次長何晉滄盛讚台灣中小企業可愛又有實力。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕象徵中小企業最高榮譽的「國家磐石獎」今天舉辦頒獎典禮。經濟部次長何晉滄指出，台灣的中小企業默默耕耘，立足台灣，對國際客戶創造價值，「可愛又有實力」，另政府為協助企業留才也提供政策誘因，已修訂加薪抵稅法案，企業為員工加薪就能享有抵稅優惠。

何晉滄致詞表示，本屆國家磐石獎有13位企業得主，感謝眾多企業在各自領域創造傑出成就、善盡社會責任，奉獻台灣這塊土地，是企業典範與標竿，在此致上敬意，談及台灣的中小企業有167萬家，默默耕耘，如同「螞蟻雄兵」充滿活力與韌性，肩負著推動國家經濟與社會穩定的力量。

請繼續往下閱讀...

何晉滄續指，台灣不僅有高科技產業，也有中小企業，都是台灣經濟發展的基礎與實力。常言道中小企業是經濟體的櫥窗，反映了台灣整體產業的面貌，台灣的中小企業從過去到現在，以及未來都會是台灣經濟穩健成長的力量，政府支持中小微型企業也是逐年加大力道，建立完善的產業輔導體系。

何晉滄指出，現今中小企業已有與過往不同的樣貌，朝向高值化、國際化發展，已經成為國際民主供應鏈中不可或缺的夥伴，「台灣的中小企業除了擁有很好的產業實力以外，其實最重要的一點是，我們值得被信任」。

何晉滄續說，國際客戶凡有各種疑難雜症，就交給台廠，台廠都能使命必達、創造價值，台灣的中小企業就是這麼可愛又實力強大，總統賴清德的政策方向鎖定佈局全球、行銷全球，中小企業不僅在台灣站穩腳步，也要放眼國際，經濟部長郭智輝就提出「境外關內」政策，協助台廠供應鏈進行全球多元化佈局。

何晉滄指出，政府也提供企業為員工加薪的政策助力誘因，今年也修訂中小企業發展條例，其中加薪抵稅法案明定，為員工加薪的企業都能享受投資抵減優惠，抵減率從原本的130提高至150，也能為企業留住好人才，把台灣營造成更美善的就業環境，也吸引國外優秀人才來台，解決我國的人力缺口，助攻台灣MIT產品起飛，也為世界創造價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法