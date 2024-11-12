業內外豐收 炎洲前3季EPS1.28元

炎洲前三季EPS1.28元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣膠帶大廠炎洲（4306）公告第三季財報，炎洲前三季營收125.24億元、稅後淨利8.20億元、每股稅後盈餘（EPS）為1.28元；至於集團旗下炎洲流通（3171）前三季營收10.68億元、稅後淨利0.81億元、EPS為1.38元。

炎洲表示，膠帶業務在今年前三季隨著下游客戶庫存逐漸去化告一段落而表現穩健，加上自5月起林口建案「旺洲逸品」交屋，帶動前三季營收達125.24億元、年成長36%，稅後淨利達8.20億元，超越去年全年稅後淨利8.01億元。

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至於炎洲流通今年前三季營收10.68億元、稅後淨利0.81億元、前三季EPS為1.38元。炎洲指出，在總體經濟環境不確定性仍高的情況下，毛利率控管得宜維持高檔水位28%，展望後市，雙11購物節檔期促使包材需求增加，有望替未來營運提昇動能，增添營運柴火，同時也會研擬其他新事業發展，推動長期成長。

此外，炎洲近年來將部分閒置資金投資於台灣股票市場，前三季獲得可觀的業外收益，因處分股票投資而認列的股東權益淨值增加3.46億元。

展望未來，炎洲於新莊開發的建案「炎洲THE ONE」總銷金額約16.5億元，預計明年第一季開始交屋；同時，在製造業佈局上，半導體及電子溶劑業務持續推進，中科分公司今年5月成立，預計12月取得新廠建築執照，並預計於2026年完成建廠並正式投產，進一步擴大營收貢獻。

而今天炎洲也公告，董事會通過採簡易合併方式合併子公司萬洲化學，炎洲指出，此次合併將有助於炎洲實現更高效的資源配置，簡化公司內部運作、優化營運流程，藉此降低成本。

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