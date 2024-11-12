晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國女子月薪不到2萬卻「貸款6千萬」引熱議 內幕曝光

2024/11/12 17:17

中國一名女子月薪4千人民幣（約新台幣1.8萬元），卻貸款1400萬（約新台幣6225萬元）買2間房。（示意圖，彭博）中國一名女子月薪4千人民幣（約新台幣1.8萬元），卻貸款1400萬（約新台幣6225萬元）買2間房。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國一名女子月薪4千人民幣（約新台幣1.8萬元），卻貸款1400萬（約新台幣6225萬元）買2間房，消息一出被推上熱搜榜，網友熱議這樣的收入，怎麼能貸款如此高的金額。然而，媒體報導更揭露，這2間房的頭期款，是由一名所謂「神祕人」借給她的，恐怕隱藏著一條完整的「房地產灰色產業鏈」。

綜合中國媒體報導，河南鄭州一名女子在今年3月、4月，獨自看房並陸續買下2間房共人民幣1700多萬元（約新台幣7555萬元），她總貸款人民幣1400萬元（約新台幣6225萬元），每月還款額高達7萬多（約新台幣31萬元），遠超其月收入。

這件事引起了中國網友熱議，表示「4000元收入能貸款1千多萬？」、「只想知道這1400萬是怎麼貸出來的，一般人做不到。」

調查發現，原來頭期款是一名「神祕人」借貸解決。當被追問這個「神祕人」的身分時，銷售處的工作人員卻支支吾吾，始終無法給出明確答案，至於這個人是誰，至今仍調查中。報導說，這起離奇的買房案件背後，或許隱藏著一條完整的「房地產灰色產業鏈」，這名神祕的「好心人」極有可能就是與開發商有關聯的「職業借貸人」。

報導進一步指出，女子的母親提供病歷，表示女兒有精神疾病，「一犯病就狂花錢，買房子是她陷入困境最重的時候。她在外邊租房子住，我也贍養不了她。」母女倆希望合約作廢。

除此之外，更多網友質疑，銀行是如何核准貸款，因為女子就算不吃不喝，也要291年才能還得完貸款。

報導引述一名博主文章指出，從這事件中，可以看到中國當前房地產市場中，信貸風險管控形同虛設。在房地產市場低迷的背景下，一些開發商為了回籠資金，不惜採用極端手段促進銷售，這種做法，不僅損害了購房者的權益，更可能加劇整個市場的風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財