中國女子月薪不到2萬卻「貸款6千萬」引熱議 內幕曝光

中國一名女子月薪4千人民幣（約新台幣1.8萬元），卻貸款1400萬（約新台幣6225萬元）買2間房。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國一名女子月薪4千人民幣（約新台幣1.8萬元），卻貸款1400萬（約新台幣6225萬元）買2間房，消息一出被推上熱搜榜，網友熱議這樣的收入，怎麼能貸款如此高的金額。然而，媒體報導更揭露，這2間房的頭期款，是由一名所謂「神祕人」借給她的，恐怕隱藏著一條完整的「房地產灰色產業鏈」。

綜合中國媒體報導，河南鄭州一名女子在今年3月、4月，獨自看房並陸續買下2間房共人民幣1700多萬元（約新台幣7555萬元），她總貸款人民幣1400萬元（約新台幣6225萬元），每月還款額高達7萬多（約新台幣31萬元），遠超其月收入。

請繼續往下閱讀...

這件事引起了中國網友熱議，表示「4000元收入能貸款1千多萬？」、「只想知道這1400萬是怎麼貸出來的，一般人做不到。」

調查發現，原來頭期款是一名「神祕人」借貸解決。當被追問這個「神祕人」的身分時，銷售處的工作人員卻支支吾吾，始終無法給出明確答案，至於這個人是誰，至今仍調查中。報導說，這起離奇的買房案件背後，或許隱藏著一條完整的「房地產灰色產業鏈」，這名神祕的「好心人」極有可能就是與開發商有關聯的「職業借貸人」。

報導進一步指出，女子的母親提供病歷，表示女兒有精神疾病，「一犯病就狂花錢，買房子是她陷入困境最重的時候。她在外邊租房子住，我也贍養不了她。」母女倆希望合約作廢。

除此之外，更多網友質疑，銀行是如何核准貸款，因為女子就算不吃不喝，也要291年才能還得完貸款。

報導引述一名博主文章指出，從這事件中，可以看到中國當前房地產市場中，信貸風險管控形同虛設。在房地產市場低迷的背景下，一些開發商為了回籠資金，不惜採用極端手段促進銷售，這種做法，不僅損害了購房者的權益，更可能加劇整個市場的風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法