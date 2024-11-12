裕日車配合全球撙節計畫 啟動員工優退

日產汽車啟動全球撙節計劃，將裁員9000人並大砍全球20％產能，日產與裕隆合資的裕隆日產汽車也啟動「瘦身」計劃，針對符合退休資格的員工祭出優退方案。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕日產汽車（NISSAN MOTOR）啟動全球撙節計劃，將裁員9000人並大砍全球20％產能，日產與裕隆合資的裕隆日產（2227）汽車也啟動「瘦身」計劃，針對符合退休資格的員工祭出優退方案，員工規模將從現有約400人簡化至350人，減幅逾1成，也成為2008年金融海嘯以來，較大規模的組織精簡計畫。

目前裕日車符合優惠退休方案的員工人數約達總員工人數的4分之1，相當於現有員工約有100人可提出優退申請。裕日車上一次較大規模的員工精簡計畫是在2008年金融海嘯時，同樣透過優離優退方式，員工人數由600人縮減至約400人。

請繼續往下閱讀...

裕日車總經理鐘文川上周發信給員工，說明將在財務及營運上進行全面調整，信中指出，身處於日產大家庭，面臨同樣的財務壓力與營運挑戰，做為全球日產的一員，也被迫面臨不得不調整的現實，「希望這是一個短暫過渡期，讓大家在變局中共同尋求安穩。」

裕日車表示，公司將配合日產汽車全球政策進行營運、組織及財務優化，包含精簡組織架構及員工數量最適化等措施，並基於照顧、體恤全體員工的立場，已主動提供優於法令之優待退休條件，讓符合退休條件的員工思考新的選擇，開始另一段人生旅程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法