晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

裕日車配合全球撙節計畫 啟動員工優退

2024/11/12 15:25

日產汽車啟動全球撙節計劃，將裁員9000人並大砍全球20％產能，日產與裕隆合資的裕隆日產汽車也啟動「瘦身」計劃，針對符合退休資格的員工祭出優退方案。（記者楊雅民攝）日產汽車啟動全球撙節計劃，將裁員9000人並大砍全球20％產能，日產與裕隆合資的裕隆日產汽車也啟動「瘦身」計劃，針對符合退休資格的員工祭出優退方案。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕日產汽車（NISSAN MOTOR）啟動全球撙節計劃，將裁員9000人並大砍全球20％產能，日產與裕隆合資的裕隆日產（2227）汽車也啟動「瘦身」計劃，針對符合退休資格的員工祭出優退方案，員工規模將從現有約400人簡化至350人，減幅逾1成，也成為2008年金融海嘯以來，較大規模的組織精簡計畫。

目前裕日車符合優惠退休方案的員工人數約達總員工人數的4分之1，相當於現有員工約有100人可提出優退申請。裕日車上一次較大規模的員工精簡計畫是在2008年金融海嘯時，同樣透過優離優退方式，員工人數由600人縮減至約400人。

裕日車總經理鐘文川上周發信給員工，說明將在財務及營運上進行全面調整，信中指出，身處於日產大家庭，面臨同樣的財務壓力與營運挑戰，做為全球日產的一員，也被迫面臨不得不調整的現實，「希望這是一個短暫過渡期，讓大家在變局中共同尋求安穩。」

裕日車表示，公司將配合日產汽車全球政策進行營運、組織及財務優化，包含精簡組織架構及員工數量最適化等措施，並基於照顧、體恤全體員工的立場，已主動提供優於法令之優待退休條件，讓符合退休條件的員工思考新的選擇，開始另一段人生旅程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財