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童子賢：核能發電有利於打擊通膨、降低碳稅

2024/11/12 15:08

童子賢今天出席綠色科技新創頒獎典禮。（記者方韋傑攝）童子賢今天出席綠色科技新創頒獎典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕針對中研院院長、國家氣候變遷對策委員會副召集人廖俊智昨日在立法院指出，台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢，除了應持續發展地熱、去碳燃氫等技術，技術上也可提升核能安全性；對此，和碩（4938）董事長童子賢今天表達贊同，並強調核能發電有利於打擊通膨、降低碳稅。

童子賢今天出席綠色科技新創頒獎典禮，談到電力是百工百業的技術，「每一度電，只要是來自不排碳的能源，都很重要，都不要放棄」，回顧台灣電價在過去2、3年幾度調整，相對於中國、東南亞已有偏高趨勢，倘如繼續漲價，會造成通膨問題更加嚴重，而妥善運用成熟的核電將有助於防止問題惡化。

童子賢分析台電數據，觀察綠能發電平均每度要價4元以上，而核能發電每度不到2元，兩者與物價連動之後產生的效果「天差地遠」，核能有利於在防止全球繼續暖化的過程中兼顧經濟、民生與能源的安全、成本，同時降低其他國家針對碳足跡所開徵的稅金。

關於行政院主計總處公布9月工業、服務業薪資統計結果，各行業平均經常性薪資以中位數觀察，專科及大學程度者為3萬9255 元，童子賢認為，「通貨膨脹有些時候跟薪資的增漲產生一種互相追逐的現象」，如果要避免通膨，鈔票就不要發行太多，但是這個做法會違反經濟發展方向。

童子賢認為，也就是說，在經濟成長的同時，通膨也會如影隨形、揮之不去，對抗通膨最好的辦法，將是在所得提高的同時，生產效率也相對提高，「同樣一塊錢，做出更多的服務」，「我的觀感是，比起舊金山、東京、首爾，台灣的物價不算高，同樣一塊錢可以購買到的商品跟服務其實還是不錯的」。

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