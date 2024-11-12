亞幣剉咧等！凱投宏觀警告：未來1年亞幣貶5％

在美國大選後，印度盧比兌美元週二（12日）跌至歷史低點，觸及84.496（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普重返白宮，在全球金融市場引發了漣漪，美元指數更一路狂漲逼近106，在強勢美元，及川普關稅政策，凱投宏觀（Capital Economics ）預計，未來1年大多數亞洲貨幣兌美元，貶值將高達5%。

CNBC報導，川普「紅色横掃」，而關稅是全球投資人最擔心的競選承諾，即徵收激進的新關稅，包括可能對全球所有進口商品徵收10%的普遍關稅，並進一步對中國商品徵收60%的關稅。

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對此，野村證券（Nomura）經濟學家預計，關稅政策將成為川普第2個任期初期的重點，並警告稱，在美國，「關稅可能會對通膨產生負面影響」。因此，首席經濟學家大衛·塞夫 （David Seif） 預測聯準會明年只會降息1次，其後果可能會波及全球。

至於對亞洲的影響， 凱投宏觀（Capital Economics ）預計，未來1年大多數亞洲貨幣兌美元將貶值高達 5%，尤其是預計美國的利率環境將更高。

高利率通常會吸引資金流入美國，從而剝奪新興市場經濟體更便宜的借款和隨之而來的增長。

其影響可以從印度盧比中看出，在美國大選後，印度盧比兌美元週二（12日）跌至歷史低點，觸及84.496，截至台北時間14點53分，報84.396。

而新台幣近期也持續走貶，週二盤中貶破32.4元關卡，一度觸及32.451元，貶2角。

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