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新北電動車產業鏈博覽會11/15~16五股工商展覽中心登場

2024/11/12 15:03

「新北電動車產業鏈博覽會」將於11月15日至16日在五股區工商展覽中心登場，逛展抽電動機車。（新北市經發局提供）「新北電動車產業鏈博覽會」將於11月15日至16日在五股區工商展覽中心登場，逛展抽電動機車。（新北市經發局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北電動車產業鏈博覽會」將於11月15日至16日在五股區工商展覽中心登場，現場規劃供應鏈商洽媒合區、小小電動車手體驗區、新北嚴選餐飲休憩區與活動主舞台區，還有參觀集章贈送新北幣、聽講座抽電動機車，大會提供新北產業園區站發車直達展場的免費接駁車，即日起免費報名。

新北市長侯友宜表示，新北向來以務實、積極的態度面對淨零轉型，推動運具電動化是達成永續目標的重要政策之一，市府將會攜手企業不斷繼續往前走，成為綠色永續與環保的城市。

新北市經濟發展局表示，本次博覽會召集許多汽車大廠，舉辦一系列演講與技術發表，創造更多合作機會。除協助企業洞悉市場需求，也讓民眾親身感受技術帶來的未來移動變革，大會也特設「小小電動車手體驗區」，讓孩子們親身駕駛迷你電動車，為未來綠色生活做準備。

經發局介紹，15日上午9點30分有「集章送新北幣活動」，完成指定任務並下載新北行動支付NewTaiPAY APP加入會員，就可獲得100元新北幣，每日限量500份，可在新北嚴選餐飲休憩區使用。每參加一場完整講座能領取一張抽獎券，將於16日在主舞台區公開抽獎，有機會帶走價值超過5萬元的電動機車。

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