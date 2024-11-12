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中企太陽能廠天合光能 川普勝選隔天急賣德州廠

2024/11/12 16:22

中國太陽能天合光能公司（Trina Solar）位於德州的工廠，在選舉日隔天就宣布賣廠。（資料照，彭博）中國太陽能天合光能公司（Trina Solar）位於德州的工廠，在選舉日隔天就宣布賣廠。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普重回白宮，對全球經濟的影響持續發酵。外媒報導，中國太陽能業者天合光能公司（Trina Solar）位於德州的工廠，原本能因拜登政府的「降低通膨法」獲得18億美元（約新台幣583億元）抵稅福利，卻在選舉日隔天就宣布賣廠。

政治新聞網站《Politico》報導，中國最大的太陽能製造商之一「天合光能」出售位於德州的一家大型新工廠，報導指出，天合光能有望根據拜登總統的氣候法獲得近18億美元的稅收抵免，成為在美國設廠以受益於降低通膨法激勵措施的中國企業之一。

不過，總統當選人川普競選期間曾說，當選後將推翻拜登任內的氣候變遷計畫，並表示今後面對中國經濟競爭時，將採取更加強硬的立場。

天合光能表示，川普勝選與賣掉工廠無關，發言人在聲明中說「賣掉工廠是根據公司在美國長期發展考量而做的決定」。

然而，分析人士表示，這項消息說明了川普勝選對能源市場的衝擊。

共和黨可望在1月開始的新會期同時掌握參、眾兩院多數，「降低通膨法案」命運如何受到輿論注意，尤其是法案當中對於在美國設廠的太陽能板製造商、乾淨能源相關產業提供抵稅優惠。兩黨國會議員已經提出某些草案，希望擋下與中國有關的企業獲得「降低通膨法」抵稅福利。產業分析師與國會遊說人士表示，共和黨在這次選舉勝出之後，如何避免中國企業得到減稅福利的討論熱度可望升高。

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