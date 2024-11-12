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外資連續大賣又降評 中租股價跌停創逾4年新低

2024/11/12 14:08

中租遭外資連續賣超又降評，中租今股價殺至跌停130.5元，創逾4年新低（記者李靚慧攝）中租遭外資連續賣超又降評，中租今股價殺至跌停130.5元，創逾4年新低（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）昨日舉行法人說明會，前10月稅後獲利197.6億元、年減7％，3大市場原定成長目標恐無法達標。當晚就慘遭多家外資發布研究報告降評並調降目標價，導致今日中租開盤不久即被大量賣盤殺至跌停價130.5元，是逾4年新低，且鎖死至收盤，仍有逾萬張賣盤未能消化。

中租1至10月稅後純益197.6億元、年減7％，每股稅後純益（EPS）11.63元。雖然台灣、中國及東協地區累計營收分別成長6％、7％及5％，整體業務動能持續，但今年前3季的獲利表現，已因中國經濟成長趨緩、退稅減少等因素影響，稅後淨利91.05億元、年減9％。

根據昨日晚間1家美系外資發布的報告，直指中租面臨貸款成本提高、拖欠率上升，且台灣車貸的成長動能有限等影響，特別是對中國市場資產品質惡化的狀況提出擔憂；更有多家外資調降目標價。

事實上，外資自11月以來已連續大舉賣超中租股票，累計賣超張數近1萬2000張，在昨日外資、投信更聯手賣超，都讓中租的股價持續走跌，今日遭殺至跌停130.5元收盤，已是2020年8月以來的新低。

中租昨日表示，未來將持續關注中國提振經濟政策的實質效益，台灣主要影響因素則是專法納管BNPL和二手車融資等發展，預期對二手車融資業務，將採取低成長的策略。

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