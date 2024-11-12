美媒：Costco因最愚蠢原因 近8萬磅奶油被迫召回

美國食品和藥物管理局（FDA）表示， 此次召回的46800磅Kirkland Signature無鹽甜奶油和32400磅Kirkland Signature鹹甜奶油。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國奶製品製造商Continental Dairy Facilities Southwest LLC 10月份召回Costco（好市多） 超過79000磅Costco Kirkland Signature奶油，因為包裝上可能沒有貼設關於牛奶過敏原的免責聲明。

美國食品和藥物管理局（FDA）表示， 此次召回的46800磅Kirkland Signature無鹽甜奶油和32400磅Kirkland Signature鹹甜奶油，可能缺少含有牛奶過敏原的聲明 。

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由於未申報過敏原，加鹽和不加鹽的Kirkland招牌甜奶油的包裝都將奶油列為成分，但卻沒有包含「含有牛奶」的過敏警告。美國紐約郵報甚至稱，Costco因「最愚蠢的原因」被迫召回產品。

美國雅虎新聞也報導，這次的產品召回事件成為網路上嘲笑的焦點，也讓消費者猜不到原因。Continental Dairy Facilities Southwest LLC主動召回在德州分銷並在Costco出售的近80000磅奶油。此次召回包括1300箱（約46800磅）16盎司、4支裝的Kirkland Signature無鹽甜奶油黃油和900箱（約32400磅）16盎司、4支裝的Kirkland Signature有鹽甜奶油黃油。

FDA稱，對於Kirkland Signature鹹甜奶油，其中一批的最佳保質期為2025年2月23日，另一批的最佳保質期為2025年3月29日。同時，四批無鹽奶油的最佳保存期限為2月22日、2月23日、3月22日和3月23日。

根據FDA的規定，公司必須根據法律對含有牛奶、雞蛋、魚、貝類、堅果、花生、小麥、大豆和芝麻的食品進行標籤。

一些社交媒體用戶認為，牛奶成分對消費者來說應該是常識，大約保存一個月，FDA將其標記為II類，FDA表示，這一分類表明產品「可能會造成暫時的或醫學上可逆的不良健康後果，或嚴重不良健康後果的可能性很小」。

FDA指出，Continental Dairy Facilities Southwest對Costco Kirkland Signature奶油的召回是自願性的。

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