比特幣飆新天價 幣安11月淨資金流入破50億美元

幣安連續數週記錄到10億美元資金流入。（示意圖，記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受川普勝選慶祝行情帶動，比特幣（BTC）價格連日走高，近24小時最高攀上8.9萬美元新天價，全球加密貨幣龍頭交易所幣安（Binance）指出，連續兩週記錄到10億美元的資金流入，根據DeFiLlama數據，幣安在11月的淨資金流入已超過50億美元，該數字是第二大平台淨資金流入的5倍之多，凸顯幣安的實力。

幣安也指出，美國大選後，用戶參與度的提升進一步強調了數位資產與加密貨幣產業在主流金融和政策討論中日益擴大的角色；在市場需求上升和數位資產興趣增強的情況下，幣安平台龐大的資金流入也凸顯其首選交易平台的地位。

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此外，CryptoQuant報告也指出，幣安的儲備比例（顯示幣安持有的儲備佔所有交易所儲備的比例）在本月已上升至25%，較去年11月的21%提高了4個百分點，這些里程碑進一步驗證了用戶對幣安作為可安全管理和保護其數位資產平台的長久信任。

幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）表示，近期幣價屢創新高，幣安連續10億美元資金流入以及儲備比例的提升，在在展現了幣安的實力和韌性，並成為全球近2.4億用戶的選擇。同時這也反映出數位資產日益增長的接受度和其在全球金融領域的成長。

鄧偉政也指出，美國大選等重大政治事件期間，圍繞加密貨幣的討論也越來越多，這表明加密貨幣在形塑未來金融和政策方面扮演著日益重要的角色，我們確實正在見證加密貨幣的黃金時代，它的潛力正在全球受到擁抱和實現。

針對價格走勢，近期用戶活動的激增也反映了更廣泛的市場趨勢，包含自本月5日以來，比特幣價格上漲了近20%，以太幣（ETH）價格更是飆升了30%，彰顯數位資產作為現代金融體系關鍵組成部分的角色。

幣安也強調，隨著加密資產產業不斷發展並融入大眾討論當中，將繼續致力於為全球用戶提供安全、透明且全面的加密生態系統。

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