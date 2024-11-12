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川普喜怒無常 專家指馬斯克恐短期內遭拋棄

2024/11/12 14:31

美國歷史學者兼傳記作家納索（David Nasaw）分析，川普與馬斯克的兄弟情「恐怕很短命」。（資料照，法新社）美國歷史學者兼傳記作家納索（David Nasaw）分析，川普與馬斯克的兄弟情「恐怕很短命」。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選落幕，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）砸錢力挺川普，然而，美國歷史學者兼傳記作家納索（David Nasaw）分析，川普與馬斯克的兄弟情「恐怕很短命」。

納索在《紐約時報》刊登的客座文章中直言，川普與馬斯克的兄弟情「可能不會長久」。他認為依照川普無法與他人共享成功的舞台，加上一山不容二虎，川普不會讓白宮容下他以外的「天才」，納索還說馬斯克指定要求執掌政府效率部（Department of Government Efficiency）是致命錯誤，因為忠誠並非川普強項。

他認為川普無法與他人分享成功的榮耀，這將使得他和馬斯克無法長期共存，「川普白宮只能有一個明星，一個天才。他不會與任何人分享他的勝利與舞台核心」。納索提出疑問，「在花費超過1億美元來幫助川普當選之後，馬斯克還能提供什麼」？

納索提及，川普可能反覆無常，但在這種情況下，他不太可能打破歷史先例。「我預測你可能會加入天才商人捐贈者的行列，他們在達到目的後被川普隨意拋棄」。

此外，納索說馬斯克犯下一個致命錯誤，就是在競選期間對川普提出許多特定要求，包含執掌政府效率部。他說「你真的相信他會給你那個職位嗎？川普可不是一個以忠誠見長的人」。他接著指出川普在首次任內的第一年便與幕僚長、副幕僚長、新聞秘書、國家安全顧問和首席策略師分道揚鑣。

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