高力分割成立熱能事業 年底拼新增2家ODM廠客戶

高力今日舉辦股臨會。圖為董事長吳誌雄。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕熱處理廠高力（8996）今日舉辦股東臨時會，正式通過分割旗下熱能事業，成立100%持股子公司「高力熱能」，高力董事長吳誌雄指出，高力熱能短期目標為穩定營運，但中長期不排除IPO；展望第4季，他說，因進入專案的交替期，第4季散熱業務相對走緩，不過年底可望新增1至2家ODM廠客戶，明年3產品線都會較今年好。

高力表示，分割散熱事業、並成立高力熱能是為強化集團分工與合作綜效，以掌握 AI 資料中心散熱產業成長的契機，未來高力熱能將專注於資通訊（ICT）產業，發展資料中心液冷散熱系統產品及委託設計、製造代工服務（OEM／ODM）業務。

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至於母公司高力則持續拓展硬銲型板式熱交換器市場，並加快在燃料電池、氫能、儲能及新能源等事業的進展；吳誌雄指出，板式熱交換器今年市況壓抑、尤其熱泵需求逆風，影響高力表現，不過明年有望緩步回溫並微幅成長，氫能則因AI資料中心對電力、穩定供電需求強，明年轉佳。

針對散熱事業，吳誌雄表示，目前高力主要出貨仍是分歧管（CDM），且客戶集中為國際大廠、相對較不分散，又多是短單，因此受專案交替空窗的影響較大，導致第4季相對第3季略淡，全年營收比重在20%上下，不過高力現在持續耕耘不同新客戶，今年應就會有階段性成果，明年成長值得關注。

高力發言人吳俊英補充，散熱事業持續努力拓展ODM客戶，第四季預期可打入1至2家，其中1家進度較快、測試認證都已經完成，正在最後認可階段，年底可望順利完成，另1家則仍需克服技術挑戰，第4季前力拼打，未來散熱事業會更穩健。

吳俊英也說，目前輝達（NVIDIA）Blackwel系列晶片尚未正式放量，但預期明年供貨轉順暢後，散熱事業會較顯著提升，3大產品線需求向上、有望帶動首季勝過往年同期；散熱產品面來看，分歧管持續，冷卻液分配裝置（CDU）第4季小量出貨，明年放量，明年總體表現應會不錯。

近期美選國際變動因素多、預期地緣政治風險又將升高，高力的廠區以台灣5廠、中國1廠為主，並已通過泰國廠投資案，吳俊英說，年底前將會完成購地，明年建廠，正式投產估落在2026年，並以生產散熱產品優先，總投資金額約3億元。

高力也說明，因分割而持有子公司之股權價值與該事業之營業價值相等，故對股東權益並無影響，並期望透過本次組織規劃，加快各事業成長，也吸引更多優秀人才加入，對高力熱能未來的發展充滿信心，將帶領集團員工協力共贏、為全體股東創造更高的價值。

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