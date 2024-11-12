郭明錤曝：蘋果將進軍智慧家居IP攝影機市場

美國科技大廠「蘋果（Apple）」傳將進軍智慧家居IP攝影機（IP camera）市場。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤今（12日）爆料，美國科技大廠「蘋果（Apple）」將進軍智慧家居IP攝影機（IP camera）市場。

郭明錤今稍早在社群平台X發文指出，蘋果將首度進軍智慧家居IP camera市場，預計2026年量產，目標年出貨量數千萬台。

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郭明錤認為，蘋果這項策略舉措，顯示了蘋果公司對市場成長機會的持續探索。郭明錤相信，透過蘋果龐大的生態系統以及與Apple Intelligence和Siri的深度集成，用戶體驗將會顯著提升。

郭明錤還表示，根據其供應鏈研究表明，中國聲學零件廠「歌爾股份（Goertek）」已獲得蘋果2026年2款新產品的NPI（New Product Introduction），標誌著該公司與蘋果關係正常化，並有望從2025年開始恢復成長動力。

蘋果將進軍智慧家居IP camera市場的消息一出，引發網友熱議，有網友表示「這個市場巨大，再搭配AI，想像空間很大」、「我早就說過，蘋果如果放棄智慧家居，基本上就成為歷史。」；也有網友不看好，認為蘋果選做最沒用的智慧家居品類，還要花2年時間，直呼「黄花菜都凉了」。

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