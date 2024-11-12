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力求企業轉型 被動元件堡達拓展生技自動化設備再下一城

2024/11/12 12:10

堡達董事長陳家裕今日宣布取得日本SINFONIA的授權，取得SINFONIA CellQualiaTM智慧細胞處理系統設備。（記者張慧雯攝）堡達董事長陳家裕今日宣布取得日本SINFONIA的授權，取得SINFONIA CellQualiaTM智慧細胞處理系統設備。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件廠堡達（3537）繼2022年初取得日本Panasonic同意，引進全功能幹細胞自動培養裝置後，今日再度宣布取得日本SINFONIA的授權，協助安裝並展示該設備，董事長陳家裕表示，SINFONIA CellQualiaTM智慧細胞處理系統設備於今年10月正式進駐台北生技園區15樓的共同實驗室，更宣告在台業務正式啟動。

陳家裕指出，堡達近年來關注並積極推動國內外幹細胞培養自動化技術的發展、引領整合，同時尋求國際技術交流與合作機會。他也希望，引進自動化技術，促進台灣再生醫學的多元發展，提升生技醫療產業研發量能，讓台灣在全球再生醫療領域佔有一席之地，並增強本土技術能力與競爭力。

陳家裕表示，CellQualiaTM智慧細胞處理系統能有效解決手動培養操作過程中的各種痛點，提供穩定性、一致性、封閉式安全無菌的培養環境，並能即時監測細胞品質狀態，顯著降低人為操作的誤差與風險，節省人力和時間成本，最終產出高品質且有效用的幹細胞，提升細胞治療的效果。

SINFONIA暨Cyto-Facto執行長Dr. Shin Kawamata指出，這套設備已在日本成功驗證，對於製備大規模MSC及iPSC/ESC時能維持質量一致性，此外，SINFONIA也與英國MHRA合作進行測試，設備對於幹細胞庫的建立具有重要幫助，如今此系統設備引進台灣，可為台灣生技產業及CDMO體系，提供最佳「治療幹細胞和其產物–外泌體」的大量生產之解決方案。

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