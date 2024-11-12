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中國「這階級」最倒楣 一夜返貧增多

2024/11/12 15:12

中國中產階級「一夜返貧」的人越來越多，社交媒體上流傳著「返貧套件」。（彭博）中國中產階級「一夜返貧」的人越來越多，社交媒體上流傳著「返貧套件」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟踩剎車，失速時間過長，中產階級受創最重，許多私企老闆經營不下去倒閉、負債累累，「一夜返貧」人數暴增，社群平台上還流傳「作死三件套」，網民哭訴原來這是真的。

財經評論員楊國英表示，中國的中產家庭有近90%是小企業主和生意人，在「金融空轉」的情況下，這些中產家庭將陷入「返貧危機」。

中媒指出，中國民企看不到經濟復甦的希望，今年破產倒閉的更多，這些老闆負債纍纍撐不下去，除了患上憂鬱症，自殺也時有所聞，但也有人努力堅持。

中國律師張永輝律師指出，坊間流傳中產財富清零的際遇是「作死三件套」，分別是房貸近千萬、配偶不上班、小孩念國際學校。

一位北京前教育集團的主管指出，朋友家庭是雙薪家庭，小孩讀國際學校一年學費23萬人民幣，但突然間先生失業，導致孩子國際學校斷供，而這樣的家庭在中國不算少數。她直呼，中產作死三件套，原來是真的。

除了網路流傳的中產「作死三件套」，近期還出現「返貧五件套」，包括衝動投資創業開店、掏空家當買房、孩子精英教育、為他人作擔保、盲目投資理財。

一位住北京的博主發文「40多歲中年人一夜返貧」，文中表示周遭幾個鄰居因中國經濟疲軟被裁員，只能賤賣房產或繼續背負巨額貸款。他感嘆，許多中產夫婦返貧，房地產泡沫就是壓垮稻草的最重要一個原因，也不知道有多少人，因為股市一夜返貧。

對於中國擔心經濟危機動搖其執政根基，因而推出一系列刺激消費政策，不但效果不彰，民間更是自製各種視頻抨擊這些政策。

許多網民怒斥，「有錢我不會花嗎？還需要你刺激？」、「我是弱勢群體，又不是弱智群體。我花錢的方式是五花八門，賺錢的方式是基本沒門、「政府天天說刺激消費，怎麼不刺激一下收入？我缺的是刺激嗎？我缺的是錢」。

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