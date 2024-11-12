打鐵趁熱100天 !《Oil Price》 : 川普上任蜜月期3大舉措 牽動全球能源市場

川普上任後百天內恐採取3大舉措，將對全球能源行業產生重大影響。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普重返白宮，將對各行各業造成深遠影響，市場預計，傳統化石燃料及傳統汽車業等產業的處境有望好轉。《Oil Price》專欄作家西蒙·沃特金斯（Simon Watkins）指出，川普即將履新，在前100天的蜜月期間，可能會討論「3大舉措」，這將對全球能源行業產生重大影響。

沃特金斯指出，第1個舉措是川普計劃優先考慮透過取消聯邦鑽探限制，增加美國石油和天然氣產量，這可能會導致能源價格下降。川普強調，將「結束拜登對釋放美國石油和天然氣生產所需的聯邦鑽探許可證，以及租約的拖延」。

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沃特金斯認為，這可能包括取消前總統政府暫停關鍵液化天然氣出口許可證的大部分規定，對石油和天然氣價格恐產生利空影響。

第2個舉措是，川普可能在上任100天的傳統蜜月期內，推動透過談判解決烏俄戰爭。

據報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，能源價格飆升導致通膨飆升，而川普所推動的美國能源主導政策，將重啟頁岩油和天然氣生產，此舉可望削弱俄羅斯經濟實力。一旦美國大量生產石油和天然氣，低廉的原油與天然氣價格將對俄羅斯經濟收入造成衝擊，主要是因俄羅斯鑽油設備的老舊與無效率，只要油價低於每桶60美元，俄羅斯將開始產生財政赤字。

《華爾街日報》指出，美國鞏固了其作為歐洲最大出口市場的地位，已取代俄羅斯成為歐洲主要的能源進口來源國。而歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上週五指出，現今歐盟仍通過俄羅斯獲取大量的天然氣，但未來可能考慮用美國的天然氣取而代之。

最後，第3個舉措是川普可能支持以色列對伊朗核計畫採取行動，旨在加強美國與中東的聯盟並對抗中國在該地區的影響力，及「恢復」美國與沙烏地阿拉伯及石油輸出國組織（OPEC）合作。

據報導，川普在1.0任期時與沙烏地及OPEC合作，在當時幾乎將油價保持在「川普油價範圍」內。因此，當川普將重返白宮，復興此類交易是他的新政府的首要任務。此外，川普支持以色列對伊朗核武開發計畫進行重大打擊，也為川普帶來必然的好處，即破壞中國自2018年以來，取代美國成為全球重要石油和天然氣地區領先超級大國的努力。

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