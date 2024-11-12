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曾經的霸主崩盤無解？中媒爆台積電獲更多英特爾3奈米訂單

2024/11/12 11:26

中媒指出，英特爾計畫擴大外包規模，將交給台積電更多的3奈米訂單。（彭博資料照，本報合成）中媒指出，英特爾計畫擴大外包規模，將交給台積電更多的3奈米訂單。（彭博資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠英特爾（Intel）近年營運狀況不佳，陷入存亡危機，9月英特爾傳出計劃將3奈米以下晶片製程轉移給台積電代工，而現在中媒再指出，英特爾計畫擴大外包規模，將交給台積電（2330）更多的3奈米訂單。

今年9月， 英特爾意外宣布，即將問世的消費性「Arrow Lake」處理器決定不使用自家的「Intel 20A」製程技術，而是準備委外代工，當時外媒猜測，英特爾委外代工的大廠很有可能就是台積電。

中國知名媒體網易新聞報導，隨著英特爾放棄採用Intel 20A製程，台積電幾乎完全承擔了英特爾這1代消費級產品的製造工作，包括生產Arrow Lake與Lunar Lake。

網易新聞根據TrendForce報導，為了因應超微（AMD）和輝達（NVIDIA）等競爭對手，英特爾計畫加大外包規模，將交給台積電更多3奈米訂單，其中包括Arrow Lake和Lunar Lake等晶片。

文章指出，台積電接下來將繼續獲得大量外包訂單，與英特爾保持緊密的業務合作關係。

報導表示，儘管英特爾沒有放棄其代工部門，但苦苦掙扎下似乎在高端製程節點上逐漸失去競爭力，越來越多的產品外包給了台積電，例如最新的AI加速器Gaudi 3就採用了台積電的5nm工藝。

文章還指出，接下來英特爾新1代顯卡Battlemage，也將交由台積電負責製造，但暫時還不清楚具體是什麼過程。

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