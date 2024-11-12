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川普勝選 黑石CEO蘇世民料將受重用

2024/11/12 10:39

黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）。（彭博）黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選結果本月6日揭曉，美國第47任總統確定由共和黨川普（Donald Trump）當選。外媒指出，川普的勝選，除了科技富豪馬斯克（Elon Musk）外，黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）也是受惠者之一。

綜合媒體報導，蘇世民不同與「股神」巴菲特（Warren Buffett）和美摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在內的知名商界領袖，在川普和賀錦麗（Kamala Harris）競爭美國總統大位時，不僅早早公開表態支持川普，還向川普所屬的共和黨陣營捐款金額高達3900萬美元（約新台幣12.6億元）。而蘇世民上述對川普支持之舉，如今被證明是一次精明的賭注。

報導指出，隨著川普東山再起，預料蘇世民將受到重用。有媒體報導，川普過渡團隊聯合主席盧特尼克（Howard Lutnick）曾致電給蘇世民，尋求政府職位的推薦，甚至還傳出蘇世民的名字被提名為美國財政部長，但目前尚不清楚蘇世民是否會擔任這樣的角色。

有觀點認為，蘇世民擁有的黑石集團股份市值達到550億美元（約新台幣1.78兆元），可能成為他出任公職的顧慮，但認為即使蘇世民不成為公職人士，也將會是川普身邊的非正式顧問，為川普提供建議，而黑石集團也將有機會影響政府在反壟斷規則、貿易政策和稅法方面的立場。

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