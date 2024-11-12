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為川普上台做好準備！南韓考慮擴大美國天然氣和石油進口

2024/11/12 13:17

外界關注，川普新一任政府恐將更致力減少美國和其他國家的貿易逆差。（美聯社）外界關注，川普新一任政府恐將更致力減少美國和其他國家的貿易逆差。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外界關注，川普新一任政府恐將更致力減少美國和其他國家的貿易逆差，韓媒指出，南韓政府正在考慮擴大包含天然氣、原油在內的美國能源進口，以確保平衡的貿易關係。

南韓媒體《Business Korea》週一（11日）指出，南韓企劃財政部和產業通商資源部在10日表示，南韓政府正在探索公營和私營部門，擴大進口美國天然氣、原油的選項，藉此為川普的第2個任期做準備。

南韓當局預計，新一任川普政府可能會以南韓對美國的貿易順差為由，施加一定程度的壓力，因此需要採取積極措施應對，以確保平衡的貿易關係。

業內人士預計，韓國燃氣公社（KOGAS）可能會把其天然氣來源多元化，進一步擴大美國天然氣的採購量，因為KOGAS與卡達、阿曼的長期合約將在今年底到期，當中會有約400萬噸採購量，轉為3年至15年的短、中期合約，業界正關注KOGAS是否會在2028年後的長期合約，採購更多的美國天然氣，而KOGAS計劃最快明年初就會選擇供應商。

報導稱，南韓政府也在研究增加美國進口原油的選項，作為進口來源多元化的一部分，儘管相比從美國進口天然氣，從美國進口原油的空間相對有限。

《彭博》在上週一（4日）的報導中，就引述知情人士說法，指出若川普新一任政府若要求貿易夥伴改善貿易平衡，南韓政府作為回應，將考慮增加對美國石油和天然氣的採購。

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