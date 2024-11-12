23000點失守！台積電大跌35元 指數暴跌547點收22981點

23000點失守！台積電跌35元，指數暴跌547點收22981點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週一（11日）僅費半重挫2.54%，其餘皆上漲，而台積電ADR受停供中國AI相關晶片衝擊，股價重挫3.55%，台股週二在台積電（2330）開盤下跌25元，指數重挫252.88點，以23276.76點開出，在台積電領軍電子股下殺，金融與傳產也全面跳水下，指數開低走低，終場在台積電大跌35元，指數大跌547.87點，收22981.77點，成交量4385億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌35元，收1050元，成交額536.67億元，排名第1；神達漲4.2元，收63.6元，成交額215.09億元，排名第2；鴻海跌6元，收214元，成交額145.08億元，排名第3；廣達跌12元，收313元，成交額94.29億元，排名第4；緯創跌5元，收117元，成交額86.12億元，排名第5。

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陽明漲0.3元，收72.1元，成交額84.43億元，排名第6；鴻準跌3元，收93.5元，成交額84.08億元，排名第7；順達漲10.5元，收143.5元，成交額81.8億元，排名第8；緯穎漲15元，收2100元，成交額69.59億元，排名第9；世芯-KY跌120元，成交額2315元，成交額62.16億元。

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