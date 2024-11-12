加密貨幣總市值突破百兆 超越疫情時期紀錄

加密貨幣總市值突破3.1兆美元，刷新疫情大流行期間寫下的高點紀錄。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普（Donald Trump）勝選，比特幣價格一路狂飆，也帶動加密貨幣總市值突破3.1兆美元（約新台幣100.5兆元），刷新疫情大流行期間寫下的高點紀錄。

《彭博》報導，自11月5日美國大選以來，最大加密貨幣比特幣已漲約30％，並在週二（12日）亞洲早盤觸及8萬9623美元新天價。川普承諾將對加密貨幣實施更友善的規範，共和黨在選舉後贏得國會主導權，有望推動川普的議程。

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川普的立場與拜登政府領導下證券交易委員會（SEC）對加密產業的打壓截然不同，CoinGecko數據顯示，政策立場的轉變刺激了大型、小型代幣的投機買盤，帶動數位資產的價值升至超過3.1兆美元（約新台幣100.5兆元）。

Pepperstone Group研究主管威斯頓（Chris Weston）表示，比特幣正處於「野獸模式」，對於尚未確定的交易者來說，問題是現在是否仍有空間追趕這種炙手可熱的走勢，還是要等待小幅回調，以及衝動趨勢的一些熱情消退。

根據Deribit交易所數據，在選擇權市場上，投資人紛紛押注比特幣最快在今年底突破10萬美元。與此同時，持有最多比特幣的上市公司微策略（MicroStrategy）在10月31日至11月10日期間，以約20億美元（約新台幣649億元）的價格，購買了約2萬7200個比特幣。

目前，交易員很少關注川普將以多快的速度實現議程，或者將比特幣作為戰略儲備資產是否是個現實的行動等問題。由於美國ETF的強勁需求和聯準會（Fed）降息，2024年至今，比特幣價格已翻倍，漲幅超過全球股票和黃金等投資回報。

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