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川普2.0不確定性因素、美元太強！黃金嚇翻大跌

2024/11/12 09:07

週一（11日）黃金價格下跌逾2%。（彭博資料照）週一（11日）黃金價格下跌逾2%。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（11日）黃金價格下跌逾2%，主要受到美元持續走強的壓力，以及川普（Donald Trump）當選美國總統後對財政政策和利率調降的影響。

《路透》報導，現貨金下跌約2.5%，報每盎司2617.96美元；12月交割的黃金期貨價格下跌2.9%，報每盎司2617.70美元。

隨著美元指數上漲0.5%，達自7月初以來新高，黃金對非美元買家而言吸引力減弱，而上週在川普勝選消息公布後，美元指數飆升逾1.5%，達105.44。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）表示，「市場注意力已轉向共和黨全面勝選帶來的次級影響。川普上任初期可能很快施加關稅的可能性推動美元需求強勁。美元走強首次在數月來拖累金價，這也意味著聯準會 （Fed）可能推遲其寬鬆周期的機會增加。」

在上週二川普成功贏得第2任期後，金價創下5個多月來最差單周表現。川普的勝利給美國央行帶來新的不確定性，目前通膨接近Fed的2%目標，而央行正在考慮進一步降息。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員目前預測12月Fed降息25個基點的機率為65%，而在川普勝選前大約為80%。

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