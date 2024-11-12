川普投顧回來了！小摩：美股年終漲勢將比2016年還要猛

川普重返白宮，消息了美國大選的不確定性結果，許多華爾街專業人士都看好美股在年底表現亮眼。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普在第一任美國總統任期時，喜歡將不斷創新高的美國股市，當作自己經濟政策有效的證明，因此也被戲稱「川普投顧」，在川普重返白宮後，外界對於美股似乎也抱持較樂觀的態度。摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）交易部門認為，美股的狂歡將持續到2024年底，而且這波漲勢，將比2016年年末，也就是川普首次當選美國總統時更加強勁。

《彭博》報導，摩根大通美國市場情報主管泰勒（Andrew Tyler）週一在給客戶的一份報告中稱：「我預計2024年的回報率將高於2016年。標普500指數的一大優勢在於，除美國以外的經濟體表現疲軟，包含中國、英國、歐盟、加拿大和墨西哥的增長，均低於當時的水平。

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泰勒認為，「驚奇七雄」（Magnificent Seven）的強勁表現將繼續推動美股，而在年底前，金融股將是標普500指數中表現最好的類股。

報導指出，摩根大通交易部門並不孤單，許多華爾街專業人士都看好美股在年底表現亮眼，一部分原因很簡單，就是美國總統大選結果出爐後，消除了不確定性的利空因素。

以威爾遜（Mike Wilson）為首的摩根士丹利（Morgan Stanley ）策略師週一稱，選後股市反彈可望持續，特別是金融、工業和大宗商品週期股；奧本海默資產管理公司 （Oppenheimer Asset Management） 的首席投資策略師史多茲福斯（John Stoltzfus）將標普500指數年終目標價，上調至 6200 點的華爾街高點；Evercore ISI分析師伊曼紐（Julian Emanuel）上週也表示，美國股市的多頭市場才剛開始。

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