晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普投顧回來了！小摩：美股年終漲勢將比2016年還要猛

2024/11/12 10:00

川普重返白宮，消息了美國大選的不確定性結果，許多華爾街專業人士都看好美股在年底表現亮眼。（法新社）川普重返白宮，消息了美國大選的不確定性結果，許多華爾街專業人士都看好美股在年底表現亮眼。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普在第一任美國總統任期時，喜歡將不斷創新高的美國股市，當作自己經濟政策有效的證明，因此也被戲稱「川普投顧」，在川普重返白宮後，外界對於美股似乎也抱持較樂觀的態度。摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）交易部門認為，美股的狂歡將持續到2024年底，而且這波漲勢，將比2016年年末，也就是川普首次當選美國總統時更加強勁。

《彭博》報導，摩根大通美國市場情報主管泰勒（Andrew Tyler）週一在給客戶的一份報告中稱：「我預計2024年的回報率將高於2016年。標普500指數的一大優勢在於，除美國以外的經濟體表現疲軟，包含中國、英國、歐盟、加拿大和墨西哥的增長，均低於當時的水平。

泰勒認為，「驚奇七雄」（Magnificent Seven）的強勁表現將繼續推動美股，而在年底前，金融股將是標普500指數中表現最好的類股。

報導指出，摩根大通交易部門並不孤單，許多華爾街專業人士都看好美股在年底表現亮眼，一部分原因很簡單，就是美國總統大選結果出爐後，消除了不確定性的利空因素。

以威爾遜（Mike Wilson）為首的摩根士丹利（Morgan Stanley ）策略師週一稱，選後股市反彈可望持續，特別是金融、工業和大宗商品週期股；奧本海默資產管理公司 （Oppenheimer Asset Management） 的首席投資策略師史多茲福斯（John Stoltzfus）將標普500指數年終目標價，上調至 6200 點的華爾街高點；Evercore ISI分析師伊曼紐（Julian Emanuel）上週也表示，美國股市的多頭市場才剛開始。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財