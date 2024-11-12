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美中角力 北京擴大在南美洲影響力

2024/11/12 11:08

圖為中資在秘魯建造的巨型深水港錢凱港（Chancay port）。（法新社）圖為中資在秘魯建造的巨型深水港錢凱港（Chancay port）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週將在秘魯利馬登場，中國國家主席習近平預計將親自出席，並為當地一個中國新建的主要港口揭幕，反映北京在南美地區不斷擴大的影響力，也顯示出美國總統即將交接之際，白宮面臨更廣泛的挑戰。

《路透》報導，基於中國對於南美地區主要出口產品龐大的需求，包括玉米、銅、大豆、牛肉和電池金屬鋰，中國的影響力迅速擴大，這使得北京成為從巴西到智利、阿根廷的首選貿易夥伴，削弱了華府的區域政治影響。

廣東國際戰略研究所（Guangdong Institute for International Strategies）教授李形（Li Xing）表示，南美的戰略價值在於「這裡是美國的後院」，這有助於對抗美國在印太地區的存在，抵銷貿易戰風險。李形補充，中國不能從建立軍事基地開始，因為這會太敏感，會讓中國與美國之間的衝突變得太明顯，因此北京會選擇先涉足經濟關係。

秘魯顯示出龐大的轉變，根據聯合國商品貿易統計資料庫（UN Comtrade）數據顯示，去年中國對美國在當地的貿易領先優勢擴大至163億美元（約新台幣5290.9億元），這與十年前華府佔主導地位的情況形成鮮明對比。2015年，中國與秘魯的貿易超越美國，在2017年至2021年川普政府以及拜登政府領導下，北京迅速擴大了與美國的差距。

中國出資在秘魯建造的巨型深水港錢凱港（Chancay port），將在本次APEC會議期間由習近平揭幕，這座新的港口將縮短秘魯和巴西貨物通往亞洲的海上航線。這個由中國控制的港口引發了美國對於區域安全的擔憂，更重要的是將加速該地區通往中國的貿易高速公路，預計將與墨西哥的曼薩尼羅港競爭，並在未來挑戰加州長灘港，目標是成為「拉丁美洲的新加坡」。

前國務院官員、智庫美洲國家協會（Council of the Americas）副總裁方斯沃斯（Eric Farnsworth）表示，中國積極進入南美地區，正在快速學習，並準備長期留在當地。除非美國以新的、更有效的方式優先考量區域經濟政策，否則南美將繼續倒向中國利益。

華府官員多次公開警告，中國在當地的投資帶有附加條件，並表明，美國是更可靠的合作夥伴。針對報導，美國駐利馬大使館沒有回應。多數的秘魯地方官員、外交官都表現出謹慎的態度，他們表明，中國和美國都是重要的合作夥伴，但私底下，他們承認中國對拉美給予更具體的關注。

1名秘魯資深官員表示，秘魯對與所有國家做生意持開放態度，中國所做的是將投資集中在拉丁美洲和非洲，這些地區擁有該國所需的資源。這名官員也補充，秘魯希望在APEC期間，與中國簽署2009年自由貿易協定的升級協議，主要涉及智慧財產權、電子商務和海關程序。

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