川普勝選美股狂飆 華爾街大多頭：標普2030年前將衝上10000點

華爾街大多頭亞德尼預測，標普500指數在2030年前將站上10000點大關。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選落幕，由共和黨的川普（Donald Trump）勝選，帶動美股漲勢，標普500指數飆至歷史新高，並且沒有任何停止的跡象，策略師也紛紛更新對股市走勢的預期，華爾街大多頭、Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）預估，標普500指數在2030年前將站上10000點大關。

《雅虎財經》報導，亞德尼在給客戶的報告中寫道，標普500指數在2024年底預計將達到6100點，比目前高出約2％。到2025年底將達7000點，2026年底達8000點，2030年前預計將衝上10000點。在此之前，亞德尼曾預測，標普500指數將在2030年前達到8000點。

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亞德尼表示，市場剛看到一個更親商的政府上台，這無疑會減稅，不僅是針對企業，也針對個人。目前已經討論了很多不同類型的減稅措施，除此之外，還有很多放鬆監管的問題。亞德尼在報告中提到，市場正在顯示出「動物本能」發揮作用的早期跡象。

亞德尼上調預期的關鍵，是由於川普的政策提高了他對標普500指數的獲利預期，獲利預測假設川普將迅速將公司稅率從21％降至15％。亞德尼預測，2030年前，報酬率將比目前的水準高約66％，相當於每年成長11％，大致與標普500指數長期平均年報酬率一致。

包括具黏性通膨數據在內的一些擔憂，可能會促使投資人質疑聯準會（Fed）是否會停止降息。高盛（Goldman Sachs）團隊近期預測，標普500指數在未來十年內將實現3％的年報酬率，認為牛市最終將變成熊市。

Evercore策略師伊曼紐（Julian Emanuel）則預測，標普指數到2025年6月將達6600點，以歷史經驗來看，昂貴的股票只會變得更貴且維持時間更長、收益更大。伊曼紐補充，「繁榮就在眼前」，總統當選人川普將快速採取政策措施，股市也將迅速作出反應。

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