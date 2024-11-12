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全球首富資產突破10兆！馬斯克身價4天暴增2.24兆

2024/11/12 09:49

全球首富資產突破10兆！馬斯克身價4天暴增2.24兆（法新社）全球首富資產突破10兆！馬斯克身價4天暴增2.24兆（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克無疑是川普勝選最大贏家，自川普上週獲勝以來，受惠於特斯拉股價飆漲近4成，馬斯克的身價，在短短4天暴增約700億美元（約新台幣2.24兆元），淨值產增至3200億美元（約新台幣10.24兆元）。

CNBC報導，馬斯克大部分財富都來自他所持有的特斯拉，在自大選以來的4個交易日，特斯拉股價大漲了39.19%，週二股價收350美元，市值來到1.12兆美元。

根據《富比士》報道，馬斯克的淨資產已增至3200億美元，領先第2富豪甲骨文創辦人拉里·埃里森近900億美元（約新台幣2.88兆）。

由於埃里森是馬斯克的密友，也是特斯拉前董事會成員，同時也是共和黨長期捐助者，他親眼見證了川普的崛起，隨著甲骨文股價上漲10%，使他的淨資產增加了約200億美元（約新台幣6400億元）。

長期看好特斯拉的深水資產管理公司吉恩·蒙斯特表示，馬斯克現在已經掌握了點金術，並且有敏銳的洞察力，除了特斯拉之外，SpaceX 也是川普總統任期的「明顯受益者」。

截至最新文件，馬斯克擁有 4.1106 億股特斯拉股票，以及約 3.04 億股基於業績的選擇權。

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