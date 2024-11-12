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美股3大指數再創新高 道瓊首度站上44000點

2024/11/12 07:38

美國股市11日大多走揚，其中道瓊工業、標準普爾和那斯達克指數收盤都再創新高。（路透）美國股市11日大多走揚，其中道瓊工業、標準普爾和那斯達克指數收盤都再創新高。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普（Donald Trump）勝選二度入主白宮，投資人專注川普勝選後帶來的市場效益，美國股市11日大多走揚，其中道瓊工業、標準普爾和那斯達克指數收盤都再創新高，道瓊指數更是首次站上4萬4000點。

綜合媒體報導，川普勝選後，預計將會降低企業稅和放鬆監管政策，以及聯準會（Fed）最新的降息舉措，均提振市場情緒。美股3大主要指數，包括道瓊、標普和那指收盤均創新高，標普收盤突破6000點，道瓊指數更是首次站上4萬4000點，不過那指雖有創新高，但漲幅不足0.1%。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）從川普勝選獲益良多，且同時也是加密貨幣擁護者。由於川普政府對加密貨幣友好，比特幣（BTC-USD），飆升至8萬9000美元以上，目前最新報價達8萬9400美元。特斯拉大漲8.96%，收在350美元。台積電ADR下跌3.55%，收在194.05美元。

道瓊工業指數上漲304.14點或0.69%，收44293.13點。

標準普爾500指數微升5.81點或0.10%，收6001.35點。

那斯達克指數微漲11.99點或0.06%，收19298.77點。

費城半導體指數下挫134.13點或2.54%，收5156.39點。

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