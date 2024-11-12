川普回來了 投顧推演「四大情境」對台積電影響

投顧表示，台積電未來可能面臨四大情境，「加稅、有條件補貼」是可能性最高。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕川普即將在明年元月重返美國白宮，對於「護國神山」台積電的營運將帶來何種影響或衝擊？國內投顧機構點出，「川普重返白宮，市場四情境推演對台積電影響」，其中，可能性最高是「加稅、有條件補貼」，也是各情境當中，影響相對小。

根據外電報導，川普不僅拿下選舉人團的過半票數當選，並已經掌握參議院過半席次，至於眾議院尚未開票完畢，但目前仍是領先；這也意味川普在國會支持下，重大政策的法案推行更為容易。

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其中，川普在總統大選前，對於台積電的相關談話，讓投資人繃緊神經。

台新投顧最新台股策略報告指出，川普過去對台灣半導體相關發言主要有三大內容，首先是「晶片法案」很糟糕！他認為，應該要靠關稅手段，不花一毛錢迫使海外企業在美國設廠。

其次、川普認為，台灣100%奪取了美國的晶片事業，不應該給他們數十億美元來製造晶片，台灣應向美國付費；再者、如果川普當選，他將提高台灣進口晶片的關稅。

因此，依照上述川普之前的談話，台新投顧整理出，川普重返白宮，市場推演台積電面臨四大情境：第一種情境是「加稅、有條件補貼」，對台積電影響「相對小」，可能性是「高」。

第二種是情境是「加稅、且取消補貼」，這對台積電的影響（衝擊）「最大」，可能性是「中」。

第三種是情境是「不加稅、但取消補貼」，這對台積電的影響在四情境算是「小」，但可能性「低」。

第四種是「不加稅、也維持補貼」，若這樣的情境，當然對台積電沒有影響，但與川普過去主張有落差，因此，可能性同樣也是「低」。

此外，台新投顧在「川普當選概念股」方面，更點出有3大政策風險、有2大受影響族群，分別是一旦對台灣晶片業加徵關稅的「半導體產業」，另一政策風險是晶片法案，相關補貼優惠是否取消，影響對象同樣是「半導體產業」。

至於第三個政策風險是「台美租稅協定重新談判」，這也將影響赴美投資台商族群。

至於川普當選受惠的族群？主要是根據川普8大施政重點，衍生出15個「受惠族群」；台新投顧指出，第1，受到提高關稅影響，將使通膨升溫的「黃金概念股」；第2，美西線運價上漲、短線搶運潮起「航運股」。

第3、川普要求台灣支付更多國防支出，反而可望帶動「軍工概念股」；第4，川普支持傳統能源、增加基礎建設，因此，國內「鋼鐵、重電、石化」等相關族群可望受惠。

第5，主張減少藥價干預，有助於「生技股、製藥股」受惠；第6，川普降稅主張有利美國內需，包括：「紡織、自行車、衛浴、窗簾」等族群受惠。

第7，川普積極推動打造全球加密貨幣之都，一旦他當選，「挖礦概念股、板卡廠」族群將受惠受惠。第8，對中國半導體打壓，使中國更加依賴RISC-V架構，讓台灣「RISC-V概念股」有利。

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