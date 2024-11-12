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川普當選加密貨幣歡呼 比特幣漲逾8萬9000美元

2024/11/12 07:19

比特幣首次突破8萬9000美元。（彭博）比特幣首次突破8萬9000美元。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受益於美國新總統川普對數位資產的擁抱，以及支持加密貨幣立法者的國會議員推動，12日清晨7點19分，比特幣報價達8萬9284美元。

週日，最大的加密幣比特幣上漲6.1%，並擴大漲幅，截至紐約上午7:48達到前所未有的8萬2497美元。看漲情緒也提振了較小的代幣，其中包括狗狗幣，這是川普支持者、世界首富馬斯克（Elon Musk）推崇的一種流行文化資產。

川普上周在亞利桑那州被宣布獲勝，標誌著橫掃美國七個搖擺州戰場。他在總統選舉中的決定性勝利，引起了數位資產行業的熱烈慶祝，該行業花費超過1億美元來支持一系列對加密貨幣友好的總統和國會候選人。

川普在競選過程中發誓要將美國置於數位資產產業的中心，包括建立策略性比特幣儲備，並任命熱衷於數位資產的監管機構。川普推動國內經濟成長、減稅和減少繁文縟節的更廣泛議程，推動股票、信貸和加密貨幣的購買熱潮。標普500指數上週創下今年以來的第50次新高。

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