台股ETF受益人數首破千萬大關，達1001.9萬人。（投信業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國大選結果出爐，美股上演慶祝行情，台股震盪投資人卻勇於加碼ETF。頭近業者引用最新集保統計資料指出，台股ETF受益人數首度突破千萬人大關，達到1001萬9000人，較上周增加2萬6000人，再創歷史新高。

中國信託投信指出，高股息ETF雖然有「降息」利空，但殖利率仍有一定水準，吸引投資人擇優搶進，受益人數周增1.5萬人。債券ETF方面，美國總統大選後，長天期公債殖利率一度飆高，但隨後回穩，吸引投資人逢低買進，上周受益人數增8000人，同樣續創新高。相反的，海外ETF上周受益人數141萬4000人，周減1760人，連2周減少。

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中國信託投信統計，今年以來，台股ETF受益人數成長394萬9000人、增幅65%。其中高股息ETF受益人數合計708萬3000人，占整體台股ETF受益人數達71%；其中高股息ETF受益人數年增330萬3000人，增幅達86%。高股息ETF以其波動相對低、且分散布局優質成分股的特性，吸引追求穩健的投資人青睞。

債券ETF方面，美債殖利率雖維持高檔，但仍吸引追求穩定息收的投資人持續加碼。今年以來債券ETF受益人數增加94萬6000人，增幅高達82%，穩居三類ETF之冠，其中長天期美債ETF、投資等級債ETF仍是最熱門標的。

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