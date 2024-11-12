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英國Burberry傳被收購 潛在買家是羽絨服之王

2024/11/12 06:54

Burberry傳將被Moncler收購。（彭博）Burberry傳將被Moncler收購。（彭博）

首次上稿 11-11 23:59
更新時間 11-12 06:54

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國奢侈品牌博柏利（Burberry）以獨特的格紋圖案及軍裝大衣，自1856年創立以來就風靡全球。但據傳Burberry即將被義大利品牌盟可睞（Moncler）收購，恐成為新一家落入外資手中的英國本土時尚品牌。

英國媒體《每日郵報》提到，擁有英國皇家御用徽章的Burberry，在2023年的銷售額為29.7億英鎊（約新台幣1千238億元），創下了15年來的最新低點，不只傳出要裁員，如今更面臨被收購。據報導指出，Burberry倫敦旗艦店的員工已經獲悉此次收購的消息，還被告知在正式聲明發表前，不要與外界透漏相關內容。

同時，時尚媒體《Miss Tweed》日前也將Moncler，列為Burberry的潛在買家，加強印證了有關收購的猜測，但Burberry與Moncler都對這次的傳言守口如瓶，未來動向仍不明朗。

1952年於法國成立的Moncler，最初是一家睡袋製造商，目前以滑雪相關服飾，深受消費者歡迎。另外，擁有寶格麗（Bulgari）、路易威登（Louis Vuitton）的奢侈品龍頭LVMH集團，在今年9月收購了Moncler投資公司Double R的10％股份，因此LVMH集團也被猜測是收購Burberry的幕後黑手。

對此，Burberry今年7月才上任的執行長舒爾曼（Joshua Schulman），是否會在週四公布最新的財務報告時，一起回應收購消息，還有待觀察。

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