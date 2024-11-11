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高關稅山雨欲來 美商加劇中國進口、運價反彈

2024/11/11 20:31

川普的高關稅意外引發中國出口激增，運價本月初反彈。（路透資料照）川普的高關稅意外引發中國出口激增，運價本月初反彈。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統當選人川普的高關稅政策，正促使美國進口商趕在他明年1月就職前擴大對中國進口，以避免成本飆漲。中國安平證券首席經濟學家鍾正生指出，下一季中國外貿出口高峰是確定的，「這反映在運價上」，中國出口貨櫃運價指數從本月初開始反彈，與美國西岸及東岸的航線均反彈。

凱投宏觀統計，美國對中國產品的需求，貢獻近3％的中國國內生產總值（GDP）。美國進口商可能趕在貿易戰2.0開打前加緊向中國採購、提前出貨，以避免任何高關稅衝擊，中國則可能在明年下半年感受到美國加高關稅的打擊。

川普在選戰期間承諾對「中國製造」的產品增加關稅至60％。在他第1任期時對中國發動貿易戰，對價值約3600億美元的中國進口產品，包括工具機、電子產品、家具與紡織品課徵10％至25％關稅。中國GDP成長從2017年的6.8％下滑至2019年的約6％，部份原因在於貿易戰效應。

麥格里資本首席經濟學家胡偉俊指出，北京或許別無選擇只能轉向更激進的「不惜一切代價」刺激策略，因為經濟成長的主要推動力將轉回到內需。他說，「在極端狀況下，60％的關稅將耗費3兆人民幣（13.5兆台幣）的刺激才能抵銷相關衝擊，如果目標是扭轉內需，或許還必須再支出3兆人民幣」。

他補充，美國60％的關稅將導致中國的出口總額未來12個月下跌8％，同時，美中新一輪貿易戰將使中國減少兩個百分點的經濟成長。也許今年12月的中共中央政治局會議將決定中國因應貿易戰2.0的短期與長期策略。

中國投資銀行中金公司評估，美國60％的關稅可能嚴重拖累中國的出口與成長，需要人民貶值6％至9％，或增加1.5％至2％的財政赤字才能抵銷。

中金報告說，「當前的挑戰是民間信貸緊縮，加上政府的應對措施滯後，致使整體經濟維持在去槓桿階段。某些程度的外部壓力或許將鼓勵政府推出更強有力的政策行動，進而提振內需與市場」。

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