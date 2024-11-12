22年前購買的電視 好市多會員試圖退貨竟成功

美國一名會員拿著一台購於2002年的電視送回好市多要求退款。（翻攝自Reddit）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）提供退貨政策，讓會員非常讚賞。然而，在美國賓州的分店，卻有一名會員拿著一台購於2002年的電視送回好市多要求退款，文章在網路上PO出，引起網友熱烈討論。

根據外媒報導，有網友在論壇Reddit上表示：「我剛剛看到有人退回一台電視，它是2002年購買的」，這名網友說「當我看到它時，我以為這是一個惡作劇」，他好奇問大家，作為一個沒有真正利用好市多退貨政策的人，會獲得全額退款嗎？許多好市多員工更現身說法，分享曾親自處理過的誇張退貨。

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在好市多工作的網友指出，如果該產品是在2007年之前購買的，客戶可能會收到退款，因為好市多自2007年起才修改電子產品退貨政策，電視機、投影機、大型電器與電腦等商品，僅接受購買90天內的退貨申請。

還有網友分享，有顧客竟退還在室外放置10年的烤肉架，並成功獲得全額退款。不過部分商品如聖誕樹已更改規範，僅限在購買後特定天數內退還，避免消費者濫用政策。

報導提及，好市多回應無法針對個案置評，但強調消費者可參考官方公告的退貨規範。

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