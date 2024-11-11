台股今年大漲31％居亞股最強 投顧：川普成最大變數

投顧指出，台股今年表現強勁，累計漲幅更突破30%，跟第二名香港、第三的日本，均有很一大段差距。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據最新統計，今年截至今天（11日）為止，台股指數累計上漲31.22%，仍舊排名亞股表現第一，且大幅領先香港、日本等；對此，投顧分析師表示，距離年底只剩一個多月時間，台股往年多有年底行情，可望穩坐亞股龍頭；但唯一最大變數是川普當選美國總統，未來風吹草動都可能重擊台股。

台股今天大盤表現震盪，盤中一度拉黑大跌180點，不過，隨後跌幅收斂，終場僅下跌24.25點、小跌0.10%，收在2萬329.64點。

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而相較亞股表現，亞洲各股市是「漲少跌多」，上漲有日本、新加坡、上海綜合等，至於下跌為台灣、韓國、香港、泰國、印度及越南等。

此外，今年以來亞股的累計漲幅，表現最強前6名，依序為台灣31.22%、香港20.00%、日本18.15%、中國上海16.64% 新加坡15.41％及越南為10.65%；投顧分析師直言，從數字可以看出，台股今年表現非常強勁，累計漲幅更突破30%，而且，跟第二名香港、第三的日本，都有一段差距。

不過，分析師表示，儘管川普要等到明年元月才上任，但他跟他未來執政團隊的發言，比如對台灣科技業要如何制裁或要求等，將成為股市不定時炸彈，台股會受到多少衝擊，還有待觀察。

「短線不確定因素消除，指數震盪偏升，台股仍相對強勢！」台新投顧本週一出具策略報告指出，從基本面看，電子權值基本面仍佳，四大CSP資本支出持續增加；而電子指數帶動大盤站回所有均線之上，有利台股續攻；在籌碼面方面，可以看到外資賣超趨緩，投信持續偏多。在消息面方面，關注鴻海法說、美國總統大選後續。

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