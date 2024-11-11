東科新客戶布局推進 明年營運勝今年

東科今日舉辦法說會。圖為執行董事張東益。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕音訊系統大廠東科-KY（5225）執行董事張東益今日表示，目前除核心產品聲霸（SoundBar）外，東科積極開發各類耳機等聲音新品，也拓展助聽器、電競耳機、DJ耳機等特殊應用產品，今明年新產品、新客戶將擔綱重要成長動能；展望明年營運將優於今年，抱持樂觀積極態度，看歐美系客戶將會年成長。

東科今日舉辦法說會，並公告第三季財報。其中第三季毛利率19.2%，稅後淨利3.41億元、年增55%，每股稅後盈餘（EPS）4.52元；前三季毛利率則為18.1%，稅後淨利7.92億元，年增達86%，每股稅後盈餘10.62元，已勝過去年全年、並創同期新高。至於東科前10月累計營收則為107億元、年增81%，已超過去年全年表現，並為同期次高。

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從前三季產品組合來看，仍是家用音訊系統佔營收比重58.4%最高、個人音訊系統25.1%、耳機等穿戴式裝置佔比7.2%、喇叭單體佔比3.3%，其中耳機營收比重年增3個百分點；銷售客戶則仍以韓系客戶佔比40.5%最高、歐美系佔比27.2%，日系佔比26.8%。

張東益也表示，目前越南廠產能佔總體的半數，並可拉高到7成以上，儘管聲學產品過往並未受美中貿易戰壓抑，但為了降低地緣政治影響因素、並配合部分品牌客戶需求，越南廠除可支應中國廠轉移的產能外，東科目前也正在搜尋第三方生產基地。

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