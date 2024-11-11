晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

東科新客戶布局推進 明年營運勝今年

2024/11/11 19:43

東科今日舉辦法說會。圖為執行董事張東益。（資料照）東科今日舉辦法說會。圖為執行董事張東益。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕音訊系統大廠東科-KY（5225）執行董事張東益今日表示，目前除核心產品聲霸（SoundBar）外，東科積極開發各類耳機等聲音新品，也拓展助聽器、電競耳機、DJ耳機等特殊應用產品，今明年新產品、新客戶將擔綱重要成長動能；展望明年營運將優於今年，抱持樂觀積極態度，看歐美系客戶將會年成長。

東科今日舉辦法說會，並公告第三季財報。其中第三季毛利率19.2%，稅後淨利3.41億元、年增55%，每股稅後盈餘（EPS）4.52元；前三季毛利率則為18.1%，稅後淨利7.92億元，年增達86%，每股稅後盈餘10.62元，已勝過去年全年、並創同期新高。至於東科前10月累計營收則為107億元、年增81%，已超過去年全年表現，並為同期次高。

從前三季產品組合來看，仍是家用音訊系統佔營收比重58.4%最高、個人音訊系統25.1%、耳機等穿戴式裝置佔比7.2%、喇叭單體佔比3.3%，其中耳機營收比重年增3個百分點；銷售客戶則仍以韓系客戶佔比40.5%最高、歐美系佔比27.2%，日系佔比26.8%。

張東益也表示，目前越南廠產能佔總體的半數，並可拉高到7成以上，儘管聲學產品過往並未受美中貿易戰壓抑，但為了降低地緣政治影響因素、並配合部分品牌客戶需求，越南廠除可支應中國廠轉移的產能外，東科目前也正在搜尋第三方生產基地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財