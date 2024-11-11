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LINE Pay穩坐支付龍頭 曝下一步拓展全球市場

2024/11/11 19:32

第三方支付業者LINE Pay連加網路，即將在12月自興櫃轉上市，LINE Pay董事長丁雄注（中）率領經營團隊合影。（記者李靚慧攝）第三方支付業者LINE Pay連加網路，即將在12月自興櫃轉上市，LINE Pay董事長丁雄注（中）率領經營團隊合影。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕第三方支付業者LINE Pay（7722）連加網路，即將在12月自興櫃轉上市，LINE Pay今日舉行上市前媒體說明會，董事長丁雄注指出，LINE Pay在國內消費市場市佔率達6.3%，仍有極大的成長空間，但LINE Pay除了追求台灣市場的成長，也將目光放向全球，將透過3大策略，拓展全球市場。

LINE Pay目前主要收入來源中，高達83%為手續費收入，其次依序是金融推廣合作收入（12%）、廣告行銷平台收入（3%）。LINE Pay董事長丁雄注指出，自2015年起推動第三方支付的同時，也積極開發高毛利業務，LINE Pay統計自2021年以來，至2023年底，營收成長2.4倍，但營業淨利成長4.6倍，2024年第3季股東權益報酬率（ROE）達11.3%。

目前LINE Pay用戶數已突破1270萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，此外，LINE Pay用戶綁卡數超過1830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破800萬張，LINE Pay建立的支付生態圈奏效，今年1至10月累計營收51億元、年增31%，其支付業務的營運能力持續成長。

展望未來，LINE Pay已將目標擴增至第三方支付以外的其他業務，特別是啟動海外市場拓展，積極推動雙向跨境業務，以擴展全球支付版圖，帶動商店交易營收。

丁雄注指出，LINE Pay不只停留在支付業務．也希望成為「全球行銷平台」，為其他國家的商家，媒合來自全球各地的消費者，向他國客戶提供商品，以提高商家的銷售量。

擴展全球市場的方式，包括透投資與合作，擴大LINE Pay支付據點、促進來台旅客使用LINE Pay以增加海外用戶，及將台灣的成功經驗，複製至其他海外市場。

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