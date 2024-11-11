韌性台灣迎向AI強浪 蕭副總統：這是我們的機會

副總統蕭美琴表示，台灣以韌性迎向AI強浪的挑戰，「是我們的機會」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕副總統蕭美琴今出席「中華民國全國工業總會第78屆工業節慶祝大會」時指出，台灣在各種全球環境中的挑戰中展現「韌性」，危機迎刃而解，體質也更強健，處在AI（人工智慧）需求強勁擴張之際，「這是我們的機會」。

近年來全球經貿情勢快速變動，遇到地緣政治轉變、經貿戰、疫情與高通膨挑戰，台灣產業以穩健體質展現韌性，所謂「韌性」意味著夠靈活，因此遭遇挑戰與困難，總是能夠絕處逢生並成長強壯。

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蕭美琴指出，從瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力年報中可見國際對台灣的佳評，台灣在人口超過2000萬人的經濟體中連4年排名第1。

台灣積極參與國際經濟整合，包括與英國、加拿大簽署貿易夥伴協議，與美國建置「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「台美21世紀貿易倡議」，此外台灣也和越南、印度、菲律賓等新南向國家更新投資保障協定，就是要站穩腳步。

其中，台美21世紀貿易倡議的第一階段將落實，也正在展開第二階段談判。

與此同時，AI應用需求強勁，蕭美琴指出，「這是我們的機會」，全世界談及AI無可避免就是會想到台灣，除晶片產業以外，台灣其他許多產業也有能力跟世界接軌，在全球供應鏈中成為最被信賴的夥伴。

蕭美琴續指，總統賴清德上任後提出「五大信賴產業」，將半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等，列為下一階段的重點產業，同時，運用既有的半導體、ICT產業優勢，透過AI技術力的引進，有助於搶占下個世代的全球產業優勢，更驅動百工百業的發展。

蕭美琴強調，工業一直是台灣經濟發展的關鍵，經濟穩健成長是支持社會穩定的力量，政府會持續做企業堅強後盾，也希望產業界繼續給予政府支持。

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