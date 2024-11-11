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緯創前3季賺4.26元 超越2023全年表現

2024/11/11 18:13

緯創第3季每股盈餘1.47元，季減5.2%、年減12%。（資料照）緯創第3季每股盈餘1.47元，季減5.2%、年減12%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）董事會今天通過第3季財報，受到業外認列匯損影響，單季每股盈餘（EPS）1.47元，較第2季與去年同期衰退；不過，緯創今年前3季每股已賺4.26元，超越2023全年的4.08元。此外，緯創董事會宣布改良新竹國際AI智慧園區建物與購置設備，總金額不超過38.96億元。

緯創第3季營收2725.42億元，季增13.5%、年增25.6%；毛利率8.35%，季減0.01個百分點、年增0.5個百分點；營益率4.19%，季增0.59個百分點、年增1.06個百分點；稅後淨利41.99億元，季減4.8%、年減10.7%；每股盈餘1.47元，季減5.2%、年減12%。

緯創前3季營收7520.74億元、年增18.2%；毛利率7.99%、年增0.52個百分點；營益率3.61%、年增0.96個百分點；稅後淨利121.34億元、年增49.17%；每股盈餘4.26元、年增46.9%。

緯創重申，第4季筆電、桌機、顯示器、通用型伺服器出貨皆持平第3季表現，AI伺服器逐月、逐季成長的態勢沒有改變；全年相較於去年來看，筆電、桌機、通用型伺服器出貨小幅成長，顯示器持平，AI伺服器成長3位數百分比。

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