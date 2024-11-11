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基士德-KY前3季EPS達1.38元 超越去年全年

2024/11/11 18:12

基士德-KY前三季EPS達1.38元，已超越去年全年。（資料照）基士德-KY前三季EPS達1.38元，已超越去年全年。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕基士德-KY（6641）今（11）日召開董事會，通過今年第三季財報，前三季累計營收13.65億元、年成長13%，稅後淨利0.50億元，每股稅後盈餘（EPS）1.38元，已超過去年全年EPS1.28元。

基士德-KY指出，根據中國統計局公布經濟數據顯示，第三季GDP年增4.6％略優於預期，但經濟成長仍充滿挑戰，企業獲利壓力仍大，由於中國市場內捲嚴重，競爭加劇結果影響獲利表現，導致前三季業內小虧716萬元，惟損失金額較前期大幅縮小，加上業外獲利0.58億元的挹注（其中包含認列轉投資裕山投資利益0.21億元），獲利明顯優於去年同期。

因應淨零及水資源的需求，基士德-KY於台灣地區的業務將持續在設備、智能及公共工程等領域穩步前進，至於中國市場方面，兩新（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策持續發力，換設備、換車、換家電等12個領域更新換新的細則全面出臺，重點領域設備更新也獲得超長期國債資金支持，隨著超長期國債發行節奏加快，基礎建設速度將可能提高。

基士德-KY認為，未來將持續推動智能、高效及模組化的减碳產品與方案，穩固環保市場，並加速節能高效產品及水資源相關業務開發，以促進整體業務持續發展。

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