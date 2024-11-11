美要求台積電斷供 反逼中國晶片指數近3年高點 外媒曝原因

在收到美國商務部對部分產品實施出口限制的信函後，台積電將從週一開始暫停向一些中國客戶運送某些先進晶片。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國半導體指數週一（11日）躍升至接近3年高點，這是因為美國要求台灣停止向中國客戶運送先進晶片的命令，可能會加速北京的晶片產業自力更生。

中證半導體指數週一上漲逾6%，創2021年12月20日以來新高，中證積體電路指數上漲5%。中國最大的晶圓代工廠中芯國際的股價上漲超過4%。

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根據路透報導，在收到美國商務部對這些產品實施出口限制的信函後，台積電將從週一開始暫停向一些中國客戶運送某些先進晶片。分析師表示，雖然此舉可能會給參與人工智慧加速器和圖形處理單元晶片設計的中國企業帶來一些短期痛苦，但在別無選擇下，可能有利於國內晶片製造業自主發展。

中國券商信達證券在周日發布的報告中表示：「從中長期來看，這將逼得供應鏈重組，增加對國內先進製程產能的需求，並推動上游半導體設備和材料的技術突破」。

近年來，在美國制裁華為並禁止輝達和超微等公司向中國出售其最先進的晶片後，幾家中國科技公司和晶片設計公司開始尋求設計自己的先進處理器。

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