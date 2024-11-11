川普當家誰倒楣？高盛點名亞洲「4苦主」 台灣恐也難逃

川普當選美國總統讓中國籠罩在關稅大幅提高的陰霾下，高盛點名亞洲國家中南韓、台灣與越南也可能被盯上。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕川普重返白宮，2.0時代來臨，全球經濟勢必受影響。高盛警告，川普當選美國總統使中國籠罩在關稅大幅提高的陰霾下，但中國可能不是唯一將面臨如此困境的亞洲國家，南韓、台灣與越南也可能被盯上。

《CNBC》報導，高盛首席亞太經濟學家蒂爾頓（Andrew Tilton）在最近提出的報告表示，美國對中國的雙邊貿易逆差有所下降，但美國與其他亞洲出口國的貿易逆差卻大幅上升，這些逆差國恐面臨更嚴格的審查。

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由於川普和一些可能入閣的人都把重心放在減少貿易赤字上，因此川普新政府有可能會像「打地鼠」遊戲一樣，當兩國貿易逆差迅速擴大時，就可能招來美國對其他亞洲經濟體加徵關稅。

蒂爾頓點名韓國、台灣、尤其是越南，都對美國都取得巨大的貿易順差。韓國和台灣對美貿易實現巨大順差反映的是他們在半導體供應鏈中的「優越地位」，而越南則受惠於貿易從中國轉移的趨勢。

2023年韓國對美國的貿易順差達到444億美元（約新台幣1.42兆元），創下歷史記錄，且在韓國對所有國家的貿易順差中排名第一。其中，汽車出口佔南韓對美出口貿易總額近30%。

2024年第一季台灣對美國出口額年增57.9%，達到246億美元（約新台幣7915億元），創下歷史新高，其中以資訊科技與影音產品的對美出口額成長最多。

今年1至9月，越南對美國的貿易順差達到900億美元（約新台幣2.89兆元）。

高盛表示，印度和日本也對美國呈現貿易順差，不過，日本對美貿易順差相對穩定，而印度對美貿易順差近年來則呈溫和增長。

無論關稅為何，高盛認為某些供應鏈仍將持續面臨從中國轉移到東南亞、印度或墨西哥的壓力。

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