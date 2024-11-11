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矽格斥資26億元建中興三廠 預計2027年Q1完工

2024/11/11 17:36

矽格董事長黃興陽。（記者洪友芳攝）矽格董事長黃興陽。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠矽格（6257）今（11）日下午舉行竹東中興三廠動土儀式，包括土木及機電投資額共達新台幣26億元，將興建地下2層、地上7層高科技廠房，總樓板面積達36,340平方公尺，預計2027年第一季完工。

矽格指出，中興三廠將整合3A包括先進測試技術（Advance test technology）、自動化（Automation） 、AI智慧工廠（AI factory），瞄準AI、ASIC、Automotive客群，預計工廠完工運轉後，將提供約1200的工作機會。

矽格表示，最近國際政經環境大變化帶來的衝擊與挑戰，未來諸多行業恐將面對更多的不確定性，但半導體已經是全球戰略資源，只要未來幾年能帶動半導體晶片銷售成長，預料將有更多來自於3A所帶動的需求，矽格也會努力整合3A科技來抓緊商機。

矽格強調，公司除了廠房硬體建設之外，同步運用3A新科技，加強研發、工程、製造、品質等能力，將矽格的強項與這些重大的軟硬體投資結合，進而轉換成爭取客戶訂單的能力。

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