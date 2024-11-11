特殊紡織防護用品銷售大增 南良Q3EPS0.25元、年增7倍

南良（5450）受邀參加最具規模「2024台灣設計展」，使用綠色永續循環材料，於會場上與設計師合作裁製成的生質海綿潛水衣。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕複合材料廠南良（5450）今日公布10月營收與第三季財報，南良表示，今年以來受惠於奧運運動、軍工用品、醫療護具、再生與環保材料等的需求大幅提振，帶動旗下BIO-IITM、MORE-TEXTM、ARMORTEXR等材料品牌應用市場範疇持續擴增，使得第三季獲利持續增長，每股稅後盈餘（EPS）0.25元、年增逾7倍。

南良10月營收2.43億元、月成長9.78％、去成長32.22％，不僅連續7個月之單月營收年增率正成長，更交出今年單月營收第二高的成績；累計1-10月營收22.24億元、年成長11.93％。

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南良第三季營收6.82億元、年增19.24％，稅後淨利0.3億元、年增754.15％，EPS0.25元、年增733.33％；累計前三季營收19.81億元、年增9.86％，稅後淨利0.95億元、年增512.74％，EPS0.77元、年增492.31％。

南良表示，今年以來受惠於奧運運動、軍工用品、醫療護具、再生與環保材料等的需求大幅提振，帶動旗下BIO-IITM、MORE-TEXTM、ARMORTEXR等材料品牌應用市場範疇持續擴增，尤其是BIO-IITM等為生質材料品牌，成功開發的15％-100％生質材料品質日趨穩定，終端應用在乾濕式潛水衣、衝浪衣、運動護具市場，愛護海洋與水域的同時，也靠研發能力打破生質材料不宜親水之迷思。

南良指出，ARMORTEXR材料因運用特殊纖維搭配織物設計及複合加工技術，具有顯著的耐久性、高強度、耐切割、阻燃與防護性佳等特性，提供人體應有的保護，為美國原料大廠杜邦DuPont指定的亞洲合作夥伴，今年成功從消防市場拓展到冰球運動市場，前10月營收來自高分子複合材料、特殊紡織防護用品及材料的銷售業績分別較去年同期成長7.44％、30％，成為今年以來推進營運動能向上，且挹注毛利率、獲利表現精進的關鍵。

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