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6年轉供4000萬度綠電 微電能源與研華簽訂綠電採購合約

2024/11/11 17:13

6年轉供4000萬度綠電，微電能源與研華簽訂綠電採購合約。圖為微電台南麻豆室內漁電共生案場。（業者提供）6年轉供4000萬度綠電，微電能源與研華簽訂綠電採購合約。圖為微電台南麻豆室內漁電共生案場。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綜合能源服務商微電能源（6883）與全球工業物聯網領導廠商研華（2395）宣布正式簽訂綠電採購合約，助力研華達成永續發展目標。

研華自2022年起即與微電能源合作投資建置太陽能電廠，作為實現再生能源目標的基礎，微電能源旗下的售電企業瓦力電能，今年進一步與研華簽署綠電採購合約，整合電廠投資、自有綠電及轉供綠電的模式，預計未來6年內，微電能源將以長期轉供售電的整合模式，供應約4000萬度綠電，協助研華達成未來使用綠電的目標。

微電能源董事長王愍迪表示，微電能源在太陽能電廠開發與能源數據管理方面有長期耕耘，建構完整的再生能源資產、維運、綠電及能源管理平台。再生能源持續快速發展，使用數據管理能源以達到成本效益最佳化將是未來的必然趨勢。微電能源也與研華以綠電為起點，正朝向更整合的能源管理生態系合作，助力製造業從台灣到海外的永續發展。

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