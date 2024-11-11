中國買家最多建案每坪實價跌破3字頭 創史上第二低

全台首個由中資投資興建、同時也是中國買家最密集的社區「萬通台北2011」，近期揭露最新兩筆低樓層實價，每坪單價竟罕見跌破3字頭。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全台首個由中資投資興建、同時也是中國買家最密集的社區「萬通台北2011」，近期揭露最新兩筆低樓層實價，每坪單價竟罕見跌破3字頭，而9月揭露5樓其中一戶、每坪實價更創該社區第二低紀錄。

根據內政部實價網最新揭露，7、9月該社區各有一筆實價，7月揭露9樓、總價1750萬元、約66.46坪（包括1車位、約13.07坪），若一個車位價格150萬元，扣除車位坪數與價格，拆算每坪單價約29.96萬元。

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另一筆為9月揭露的5樓，總價1800萬元、約71.90坪（包括1車位、約14.01坪），扣除車位坪數與價格，拆算每坪單價約28.50萬元。

進一步對比同門牌不同樓層，2019年時，2樓與3樓每坪揭露單價，分別約48萬、48.9萬元，而高樓層21樓，在2017年每坪揭露單價高達62.6萬元，此外，預售時，同門牌的4樓、每坪單價約46.2萬元。

房產業者指出，該社區是前萬通創辦人馮侖透過新加坡轉境資金在台推出的首個新建案，當時買家中高達4成比率是中國人，也因為該案太受到矚目，時任總統的馬英九便推出一連串中資來台購買房地產的管制措施，包括「總量管制」及「集中度數額管制」政策，規定同棟或同一社區建物，中資取得比率不得超過10%，讓該社區一度面臨交屋困境。此外，該社區更在2022年1月，罕見出現中國買家的房產遭到法拍。

曾發生中國買家房產遭法拍

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該社區具備景觀優勢，但因為交通不便，當初推出時候到一些非在地人士的買氣進駐，雖然背景較為特殊，但屬於半山景觀豪宅產品，客群較為特殊。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，該建案位在淡水小坪頂，過去被戲稱為八卦山，一直是市場景氣的特殊指標，而該案更是台灣房市的一個里程碑，尤其是以海外優先開案作為預售銷售重點，也標誌兩岸關係的轉變。

然而受限於中資五四三條款，再加上交屋前才頒布的集中度管制，是政策與市場的焦點，因此後期買盤已經全部轉為台灣本地及少部份海外買盤。

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